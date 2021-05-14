البرازيل تسجل أكثر من 74 ألف إصابة جديدة بكروونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 74.592 مقابل 76.692 الأربعاء، ليتجاوز العدد الإجمالى مستوى 15.4 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 2.383 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2.494 الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 430.417 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثانى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه فى الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.