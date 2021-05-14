خطوات استخراج كارنيه نقابة المهندسين والمستندات المطلوبة

استخراج كارنيه نقابة المهندسين فى مصر للطلاب الحاصلين على بكالوريوس الهندسة سواء من الجامعات المصرية الحكومية أو من المعاهد والجامعات الخاصة يتطلب تجهيز العديد من المستندات والأوراق، ويمكن استخراجه بكل سهولة من نقابة المهندسين التابع لها الخريج، وتختلف الأوراق المطلوبة من خريجي كلية الهندسة فى الجامعات الحكومية عن الأوراق والمستندات المطلوبة من خريجي كليات الهندسة الخاصة أو المعاهد الهندسية العليا، حيث من طلبة المعاهد والجامعات الخاصة استخراج بيان نجاح بالدرجات للثانوية العامة، وكذلك شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

وتشترط نقابة المهندس حضور المهندس الخريج بنفسه لتقديم الأوراق وكذلك لاستلام كارنيه نقابة المهندسين من النقابة الفرعية التابع لها خريج كلية الهندسة، وللتسهيل على السادة المهندسين الراغبين فى استخراج كارنيه النقابة، نعرض فى هذا التقرير الأوراق والمستندات المطلوبة من خريج كلية الهندسة للحصول على كارنيه النقابة سواء كان الخريج حاصل على بكالوريوس الهندسة من الجامعات المصرية الحكومية، أو حاصل على البكالوريوس من أحد المعاهد العليا التابعة لوزارة التربية والتعليم، أو حاصل عليها من أحد الجامعات الخاصة الجديدة.

رابط موقع نقابة المهندسين المصرية على الإنترنت

وتقدم نقابة المهندسين جميع خدماتها من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت ويمكن للسادة المهندسين متابعة الموقع ومعرفة كافة الخدمات التي تقدمها النقابة حيث تقدم النقابة خدمات اجتماعية ومهنية وتفاعلية وتعرض قانون النقابة واللائحة الداخلية لها، والشعب والخدمات الاستشارية، وعناوين وتليفونات النقابات الفرعية، وكذلك نوادي المهندسين واللجان والمؤتمرات والندوات التي تقدمها النقابة، وكذلك التدريبات والتوظيف الهندسي، ويقدم موقع نقابة المهندسين المصرية مجلة المهندس.

تقديم أصل شهادة التخرج المؤقتة والمعتمدة من الجامعة الحكومية وصورة ضوئية منها.

تقديم أصل بطاقة الرقم القومي وتكون سارية المفعول وصورتين ضوئيتين منها.

تقديم أصل صحيفة الحالة الجنائية موجه لنقابة المهندسين التابع لها الخريج “فيش وتشبيه” وتكون حديثة لم يمر عليها أكثر من 3 شهور.

تقديم عدد 2 صورة شخصية حديثة.

تقديم أصل شهادة التخرج المؤقتة من المعهد أو الجامعة الخاصة وصورة ضوئية منها.

تقديم أصل بطاقة الرقم القومي وتكون سارية المفعول وصورتين ضوئيتين منها.

تقديم صحيفة الحالة الجنائية وتكون موجه إلى نقابة المهندسين التابع لها الخريج وتكون حديثة لم يمر عليها أكثر من 3 شهور.

تقديم شهادة معادلة بكالوريوس الهندسة من المجلس الأعلى لجامعات.

تقديم عدد 2 صورة شخصية حديثة.

تقديم أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وبيان درجات وصورة ضوئية منها.

المستندات المطلوبة لاستخراج كارنيه نقابة المهندسين لخريجي الجامعات الحكومية المصريةالمستندات المطلوبة لاستخراج كارنيه نقابة المهندسين لخريجي المعاهد الهندسية العليا والجامعات الخاصة