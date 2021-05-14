القرار الأميركي بخلع الكمامات.. توضيح "لا ينبغي تجاهله"

كشفت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، أنها ستخفف إرشاداتها بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا تطعيماتهم بشكل كامل، قائلة إنه لا يتعين عليهم استخدام الكمامات في الهواء الطلق، ويمكنهم تجنب استخدامها في معظم الأماكن المغلقة.
ولكن، وعلى الرغم، من هذا التخفيف فمن غير المتوقع أن يتم رفع شروط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بضرورة استخدام الناس الكمامات في الطائرات ووسائل النقل العام والمطارات في أي وقت قريب.
وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه يتعين على العمال والمسافرين اتباع الشروط الاتحادية لوضع الكمامات في وسائل النقل وفي المطارات ومحطات القطارات.
ولا توجد شروط بضرورة تطعيم الناس حتى يستخدموا وسائل النقل.
وقامت إدارة أمن وسائل النقل في 30 أبريل بتمديد شروط وضع كمامات في شبكات النقل الأميركية حتى 13 سبتمبر لمعالجة تفشي كوفيد-19.
وتقول الإدارة إن شركات تشغيل شبكات النقل سجلت رفض ما يقرب من ألفي راكب وضع كمامات منذ بدء سريان هذه الشروط في أول فبراير.
وقالت متحدثة باسم إدارة أمن النقل يوم الخميس "سنواصل العمل عن كثب مع المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتقييم الحاجة إلى هذه التوجيهات."
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