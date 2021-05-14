الرئيس الأمريكى : الاستغناء عن الكمامة بعد تلقى التطعيم يعد خطوة كبيرة

جدة - نرمين السيد - أشاد الرئيس الأمريكى جو بايدن، بما وصفه بـ"اليوم العظيم" فى مكافحة جائحة فيروس كورونا بعد الإعلان عن إلغاء إلزامية وضع الكمامات للأشخاص الملقحين فى أغلب الأماكن المغلقة.





وقال بايدن - فى كلمة أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إنه إذا تم تطعيم الشخص بالكامل، فلن يحتاج بعد الآن إلى وضع الكمامة.

وأعرب بايدن عن اعتقاده بأن هذا الأمر يعد خطوة كبيرة، داعيا فى الوقت ذاته الأمريكيين الذين لم يحصلوا على التطعيم بعد إلى تلقيه دون تأخير.

وتابع: "إنه بعد عام من العمل الشاق والكثير من التضحية، أصبحت القاعدة الآن بسيطة التطعيم أو ارتداء كمامة إلى حين الحصول على التطعيم".

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قد أعلن فى وقت سابق اليوم أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يحتاجون إلى ارتداء الكمامات، سواء كانوا فى الهواء الطلق أو داخل معظم الأماكن المغلقة.