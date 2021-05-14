وقال بايدن - فى كلمة أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إنه إذا تم تطعيم الشخص بالكامل، فلن يحتاج بعد الآن إلى وضع الكمامة.
وأعرب بايدن عن اعتقاده بأن هذا الأمر يعد خطوة كبيرة، داعيا فى الوقت ذاته الأمريكيين الذين لم يحصلوا على التطعيم بعد إلى تلقيه دون تأخير.
وتابع: "إنه بعد عام من العمل الشاق والكثير من التضحية، أصبحت القاعدة الآن بسيطة التطعيم أو ارتداء كمامة إلى حين الحصول على التطعيم".
وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قد أعلن فى وقت سابق اليوم أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يحتاجون إلى ارتداء الكمامات، سواء كانوا فى الهواء الطلق أو داخل معظم الأماكن المغلقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الأمريكى : الاستغناء عن الكمامة بعد تلقى التطعيم يعد خطوة كبيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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