مأساة تفطر القلب: صاعقة برق تقتل 18 فيلا في ثوان

فيما يمكن اعتبارها بمثابة مأساة مؤسفة، أعلن مسؤول غابات، الجمعة، إن صاعقة برق يعتقد أنها قتلت قطيعًا من 18 فيلًا آسيويًا بريًا في شمال شرق الهند النائي.
وقال مسؤول الحياة البرية، جايانتا غوسوامي، إن الأفيال، بما في ذلك 5 صغار، عثر عليها نافقة أثناء هطول أمطار في محمية غابات كوندالي.
ووصل حارس الغابة إلى المنطقة النائية يوم الخميس وعثر على 14 فيلًا نافقا على قمة تل، و4 بأسفله.
وقالت تقارير أولية للأطباء البيطريين إن صاعقة برق ضربت الأفيال، لكن غوسوامي قال إن تشريح الجثث يجرى للتأكد من السبب الدقيق للوفاة.
وتقع المحمية في منطقة ناجون بولاية آسام، على بعد 150 كيلومترًا (95 ميلاً) شرق غواهاتي، عاصمة الولاية.
وآسام هي موطن لما يقدر بنحو 6000 أو أكثر من الأفيال الآسيوية البرية، التي تخرج باستمرار من الغابات بحثًا عن الطعام.
وحث دعاة الحفاظ على البيئة الحكومة على منع تعدي الناس على الغابات، وإنشاء ممرات حرة للأفيال للتنقل بين الغابات بأمان.
وفي السنوات الأخيرة، دخلت الأفيال البرية قرى ودمرت المحاصيل وقتلت عددا من الأفراد، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".
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