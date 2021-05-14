جدة - نرمين السيد - تصدرت أحداث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى فى القدس وقطاع غزة ضد المدنيين، اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعى والعديد من الهاشتاجات التى نقلت حالة الدعم الكبير والتفاعل مع الأشقاء الفلسطينيين بعد ارتفاع وتيرة انتهاكات قوات الاحتلال.





وجاءت هاشتاجات "الأقصى ينتفض"، و"القدس أقرب"، و"افتحوا معبر رفح"، و"savepalestinians" و"israelTerrorist" فى صدارة الترندات. وتفاعل المغردون مع الهاشتاجات المؤيدة للقدس بالعديد من الرسائل، فقال أحد النشطاء: "القدس يوماً ما سننتصر بإذن الله". فيما كتب آخر: "قد أتى يوم العيد ولنا فى فلسطين أخواننا يُجاهدون ويعبدون الله لكم منى تحياتى يا أهل العزة والكرم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القدس أقرب.. انتفاضة إلكترونية دعما لفلسطين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.