بريطانيا: لا دليل على أن سلالة كورونا الهندية تقاوم اللقاحات

جدة - نرمين السيد - وكانت منظمة الصحة العالمية قد وصفت سلالة فيروس كورونا التى عثر عليها العام الماضى فى الهند بأنها "مصدر قلق عالمى"، لافتة إلى أن "الدراسات الأولية كشفت أن سلالة "بى.1. 617" الناتجة عن تحور الفيروس، تنتقل بسهولة أكثر من غيرها وتتطلب المزيد من البحث". وذكرت المنظمة أن السلالة الهندية انتشرت فعلا فى أكثر من 30 دولة.

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