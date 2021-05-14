عاجل.. الجيش الإسرائيلى يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من غزة

جدة - نرمين السيد - وكان الجيش الإسرائيلى، قد أعلن أن نحو 2.000 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة على إسرائيل منذ اندلاع المواجهات بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية الإثنين الماضى.

جاء ذلك بعدما استهدف الطيران الحربى الإسرائيلى، منازل وشققا سكنية وممتلكات مدنية والعديد من المواقع، فى مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، وألحق دماراً وخراباً وحالة من الخوف بين صفوف الأطفال.

وأغلق الاحتلال معبر كرم أبو سالم، التجارى الوحيد فى القطاع، ومعبر بيت حانون شمال القطاع، إضافة إلى إغلاق بحر القطاع أمام الصيادين حتى إشعار آخر.