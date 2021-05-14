موعد مباراة الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أفريقيا والقنوات الناقلة وتاريخ المواجهات

مباراة الأهلي وصن داونز ، من جديد تعود مباريات دوري أبطال أفريقيا 2021 ، وتحديدًا من دور ربع النهائي، أو دور الثمانية، حيث تقام 4 مباريات في جولة الذهاب، تنطلق اليوم الجمعة، بمواجهة تجمع فريقي مولودية الجزائر الجزائري والوداد البيضاوي المغربي ، على أن تستكمل غدًا السبت، بثلاث لقاءات، تبدأ بـ مباراة شباب رياضي بلوزداد الجزائري والترجي الرياضي التونسي ، ثم كايزرشيفس الجنوب أفريقيا وسيمبا التنزاني ، وتختم بمواجهة نارية هي الثالثة في 3 مواسم، تجمع بين الأهلي المصري و ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

في السطور المقبلة، نتعرف على موعد مباراة الأهلي وصن دوانز والقنوات الناقلة للحدث، فضلًا عن ترددات القنوات، وقبل ذلك نشير إلى تفاصيل وكواليس هامة قبل اللقاء، والتشكيل المتوقع، وتاريخ المواجهات التي جمعت الفريقين العريقين.

نادي الأهلي

على ملعب ستاد السلام في العاصمة المصرية القاهرة، يستضيف نادي الأهلي المصري ، مباراة جولة الذهاب في ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي ، والتي تجمعه للمرة الثالثة على التوالي، وللمفارقة أنها من دور الثمانية نفسه أيضًا، بفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ما قد يجعل اللقاء نسخة ثأرية أخرى، يسعى فيها الأخير للثأر من خروجه من النسخة الماضية من البطولة، أمام الفريق نفسه.

وحول مشوار المارد الأحمر في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، فقد بدأ من الدور التمهيدي الثاني، والذي واجه فيه فريق سونيديب من النيجر، حيث انتهى لقاء الذهاب في معلب جينرال سيني كونتش بالعاصمة نيامي، بفوز الشياطين الحمر بهدف نظيف، قبل أن يقسو الأخير على بطل النيجر برباعية نظيفة، في جولة الإياب.

وفي دور المجموعات، وعلى غرار النسخة الماضية، حل حامل اللقب ثانيًا برصيد 11 نقطة، جمعها من 3 انتصارات، على فرق المريخ السوداني “ذهابًا” بنتيجة (3-0) وفيتا كلوب الكونغولي “إيابًا” بالنتيجة ذاتها، وأخيرًا سيمبا التنزاني “إيابًا” بهدف نظيف.

وتعادل أبناء القلعة الحمراء في لقائين وبنتيجة واحدة (2-2)، أمام كلًا من فيتا كلوب “ذهابًا” والمريخ “إيابًا”، وتلقى خسارة واحدة بهدف أبيض أمام سيمبا التنزاني “ذهابًا”.

نادي ماميلودي صن داونز

أما الطرف الثاني من اللقاء، فريق نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ، فيدخل مواجهة السبت، باحثًا عن فوز أو نتيجة إيجابية، تريح الفريق قبل مواجهة العودة المقرر السبت بعد القادم 22/5/2021 والتي يستضيفها ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي في مدينة بريتوريا الجنوب أفريقية.

وفي رحلته بالمشاركة رقم 13 في الـ Caf Champions League بدأ الفريق الملقب بـ البرازيليون مشواره من الدور التمهيدي الثاني أيضًا، حيث التقى فريق جوانينغ غالاكسي البوتسواني، فتغلب عليه ذهابًا بثنائية نظيفة، قبل أن يفوز في لقاء العودة بنتيجة (3-1).

وفي دور المجموعات، حل الفريق – المتوج بلقب وحيد في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال في 2016 على حساب الزمالك المصري – على رأس المجموعة، برصيد 13 نقطة، جمعها من 4 انتصارات على الهلال السوداني “ذهابًا” بهدفين نظيفين، ثم شباب رياضي بلوزداد الجزائري “ذهابًا” بنتيجة (5-1)، و مازيمبي الكونغولي “ذهابًا” بنتيجة (2-1)، وأخيرًا مازيمبي “إيابًا” بهدف نظيف.

وتعادل الفريق الجنوب أفريقي في لقاء واحد سلبيًا مع الهلال السوداني “إيابًا”، كما خسر في مباراة واحدة أمام شباب رياضي بلوزداد الجزائري بثنائية نظيفة “إيابًا”.

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز

تاريخيًا، جمعت فريقي الأهلي المصري وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، 8 مواجهات، حقق المارد الأحمر الفوز في 4 لقاءات، بينما فاز البرازيليون في مباراة واحدة، وخيم التعادل على مقابلات الفريقين في 3 مناسبات.

ونستعرضهم على النحو التالي تفاصيل المواجهات الثمان التي جمعت الناديين:

المواجهة الأولى التي جمعت الفريقين، كانت في نهائي نسخة 2001، حيث خيم التعادل الإيجابي (1-1) على لقاء الفريقين. وفي جولة الإياب، تمكن الشياطين الحمر من قلب الطاولة، وتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة، سجلها النجم الأهلاوي السابق خالد بيبو. وبعدها بـ6 سنوات، التقى الفريقين مجددًا ولكن في دور الـ16 من نسخة 2007، وتعادل الفريقين ذهابًا بهدفٍ لمثله. وفي لقاء الإياب، حسم المارد الأحمر المباراة لصالحه بثنائية نظيفة. وفي موسم 2018/2019 ، وهو الموسم الأسوأ والذكرى الحزينة لعشاق الفانلة الحمراء، حيث جمع دور ربع النهائي الناديين، فحقق بطل جنوب أفريقيا الفوز بخماسية نظيفة في بريتوريا. ونجح الأهلي في الفوز إيابًا بهدف نظيف، لكنه لم يكن كافيًا، ليودع أبناء الجزيرة البطولة، بعد هزيمة هي الأسوأ في تاريخه بالبطولات الأفريقية. وفي الموسم الاستثنائي بسبب جائحة كورونا، جدد الفريقين الموعد، ومن دور ربع النهائي ذاته، في موسم 2019/2020، تمكن نادي القرن الأفريقي من الفوز ذهابًا في القاهرة بثنائية نظيفة. وفي لقاء الإياب نجح في فرض التعادل الإيجابي (1-1) على منافسه، ليواصل طريقه، ويحقق التاسعة الأفريقية، على حساب الفارس الأبيض نادي الزمالك.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب الأفريقي، مساء السبت، في العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، التاسعة بتوقيت القاهرة.

يقود المباراة طاقم تحكيم سنغالي بقيادة الدولي ماجيتي نداي.

تبث المباراة عبر قناتي beIN Sports HD 4 والبث الأرضي لقناة ONTIME Sprots.

ويتولى التعليق على المباراة عبر القناة المصرية بلال علام، وعبر الفضائية القطرية المعلق الرياضي المصري أحمد الطيب.

وإليكم تردد قناة beIN Sport 4 الناقلة لأحداث مباراة الأهلي وصن دوانز ، وهي إحدى قنوات شبكة بي إن سبورت القطرية .

وبالمناسبة فالقناة لا وجود لها على القمر الصناعي المصري نايل سات، وفقًا للموقع الرسمي للشبكة القطرية.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة، والتي تندرج ضمن لقاءات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما عرضنا ملخص لمشوار الفريقين في النسخة الحالية، إضافة لتاريخ مواجهات الجانبين.