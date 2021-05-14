عاجل.. الجيش الإسرائيلى يعلن استهداف منصات لإطلاق الصواريخ بـ غزة

جدة - نرمين السيد - وكان الجيش الإسرائيلى واصل عمليات القصف على غزة، وقال إن 160 طائرة ودبابة ومدفعية ووحدة مشاة على امتداد الحدود تشارك فى الهجوم، نافيا فى الوقت ذاته التوغل برا فى القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلى إن الهدف هو "أنفاق حماس فى غزة".

وأضاف موضحا "لقد قصفنا 150 هدفا وألحقنا أضرارا بعدة كيلومترات من شبكة أنفاق حماس"، مشيرا إلى أن 2000 صاروخا وقذيفة أطلقت على غزة.