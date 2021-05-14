عاجل.. حماس تعلن استهداف مصنع للكيماويات فى مستوطنة نير عوز

جدة - نرمين السيد - وقالت الحركة إن "زمن الاستفراد الصهيونى بالقدس وغزة وأى مكان فى فلسطين قد ولى".

وكان الطيران الإسرائيلى، قد شن صباح الأربعاء، غارات جوية واسعة النطاق على قطاع غزة، استهدفت مواقع لـ حركة حماس، ومقرات أمنية وشرطية تابعة لها.

وأسفر القصف الإسرائيلى الأخير، عن تدمير المقر الرئيس لشرطة حركة حماس، والمعروف باسم "الجوازات" فى غزة.