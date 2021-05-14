الفرنسي إيمريك لابورت ينضم إلى منتخب إسبانيا قبل يورو 2020

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الجمعة، على انتقال النجم الفرنسي ولاعب خط الدفاع في فريق مانشستر سيتي، أيمريك لابورت، من اللعب لمنتخب فرنسا إلى منتخب إسبانيا قبل بطولة أمم أوروبا 2020.

وقال "الفيفا" إنه وافق على تغيير أهلية اللاعب بعد موافقة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على طلب الاتحاد الإسباني بشأن لابورت.

وإيمريك لابورت، البالغ من العمر 26 عاما، الآن هو لاعب دولي سابق في منتخب فرنسا تحت 21 عاما، لكنه لم يلعب أبدا مع المنتخب الوطني الأول.

وبدا من المرجح أن يختار مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، لابورت في العام 2019 إلى أن أدت إصابة خطيرة في الركبة أثناء اللعب مع مانشستر سيتي إلى تهميشه لعدة أشهر، بحسب الأسوشيتد برس.

وقالت الحكومة الإسبانية، يوم الثلاثاء الماضي، إنها منحت لابورت الجنسية.

وكان لابورت، المولود في فرنسا، قال في وقت سابق إن له جذورا عائلية في منطقة الباسك، كما أنه قضى 8 سنوات مع فريق أتليتيك بلباو قبل أن يشتريه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في العام 2018 لتعزيز خط دفاعه.

ومن المقرر أن تقام مباراة إسبانيا الافتتاحية في يورو 2020 يوم 14 يونيو في إشبيلية ضد السويد.