القوات الأميركية تنسحسب من قاعدة قندهار

أكملت الولايات المتحدة انسحابها من القاعدة الجوية في قندهار بجنوب أفغانستان، وثاني أكبر قاعدة عسكرية للقوات الأميركية في البلاد.

وقال متحدث باسم الجيش الأفغاني في قندهار، خوجة يايا علوي، "لم يسلمونا رسميا القاعدة لكن يمكنني أن أؤكد أنهم غادروا القاعدة الأربعاء".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير مطار قندهار مسعود بشتون قوله "سلموا جميع المنشآت للقوات الأفغانية".

غير أنه من المتوقع إجراء مراسم التسليم الرسمية بعد عطلة عيد الفطر التي تنتهي السبت، بحسب المسؤولَين.

وفي ذروة العمليات كانت القاعدة ثاني أكبر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة والقوات الدولية.

ويأتي ذلك في اليوم الثاني لوقف لإطلاق النار من ثلاثة أيام بين طالبان والقوات الأفغانية بعد أسابيع من المواجهات العنيفة في كافة أنحاء البلاد.