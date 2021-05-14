بدون آثار جانبية.. روسيا تطلق لقاحا ضد كورونا عن طريق بخاخ بالأنف

جدة - نرمين السيد -

قال ألكسندر جينزبورج، رئيس مركز Gamalya الوطنى للأوبئة والأحياء الدقيقة، إنه "يتم إجراء تجارب ما قبل السريرية فى الوقت الحالى للقاح كورونا يؤخذ عن طريق بخاخ بالأنف"، مضيفا أنه سيتم تسجيل اللقاح فى عام 2022، إذا نجحت التجارب السريرية المخطط لها.

وأكد ألكسندر جينزبورج، أنه حتى الآن، من المخطط استخدام لقاح الأنف مرتين، ولكن من الممكن أيضًا استخدام جرعة واحدة، مشيرا إلى أن إحدى الفوائد الرئيسية لمثل هذا اللقاح هى عدم وجود آثار جانبية محتملة.

يذكر، أن روسيا كانت أول دولة فى العالم تقوم بتسجيل أول لقاح لفيروس كورونا، وهو لقاح "سبوتنيكV".