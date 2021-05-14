كم قطعة كعك في اليوم؟ خبراء الصحة يقدمون نصيحة العيد

لا يتوقف الكثيرون عن تناول حلوى العيد والكعك، ولا يستطيعون منع أنفسهم من تذوقها، رغم علمهم بأضرار الإكثار منها على الصحة وما تسببه من زيادة الوزن، إذ غالبا ما يجري تجاهل النصائح الطبية، انتصارا لهذا الطبق الطبق الرئيسي على مائدة عيد الفطر، أو في السهرات الليلة والتجمعات العائلية.

وتحدث الدكتور حسين منصور، استشاري التغذية والسمنة، عن المشكلات الصحية والشكلية من زيادة الوزن نتيجة تناول حلوى العيد، فوضع وصفة وبعض النصائح التي يمكن اتباعها لتساهم في تقليل نسب الدهون والتخلص من السعرات الحرارية الموجودة في هذه الحلويات.

ونصح الخبير في شؤون الصحة، باختيار قطعة واحدة من كل نوع في اليوم لأنها تكفي للاحتفال بالعيد، لا سيما أن قطعة الكعك الواحدة تعادل 400 سعر حرارية.

ويوصي منصور في حديثه لـ"دوت الخليج"، من يتناول تناول الكعك أو حلوى "البتيفور" بالسير لمدة ساعتين لحرق السعرات الحرارية الموجودة بها، مع ممارسة التمارين الرياضية في الجيم لمدة ساعتين إذا أمكن.

وفي حل آخر، ينصح الخبير الصحي بصعود السلم ونزوله 4 مرات، مضيفا "تقلل ممارسة الرياضة تأثير الوجبة المرتفعة في السكر على غلوكوز الدم بنسبة 15 في المئة".

وتابع أن تناول المشروبات الحمضية مثل البرتقال والليمون من شأنه أن يقلل من امتصاص الجسم للدهون، كما يمكن تناول المشروبات الحارقة للدهون كالقرفة والزنجبيل لتقليل نسبة الكوليسترول وحرق السعرات الحرارية.

وأوضح أنه يمكن تناول الشاي الأخضر بالليمون بعد تناول الكعك والبسكويت مباشرة فهو يعمل على زيادة حرق الدهون، كما أن مشروب الحلبة يساعد على الهضم وخفض مستوى السكر والكوليسترول في الدم، ومشروب الكركدية أيضا.

وفي هذا الصدد، تحدثت خبيرة التغذية شيري أنسي، عن مخاطر تناول الكعك، لافتة إلى أنه لا يفضل تناول الكعك أو البتيفور بعد تناول وجبة كبيرة حتى لا نضاعف السعرات الحرارية والدهون التي تدخل الجسم.

وأضافت أنه لابد من إعطاء الجسم مهلة بعد تناول الحلويات من أجل تناول وجبة أخرى متكاملة سواء كانت وجبة الغداء أو الفطار، مشيرة إلى أن متوسط عدد الكعكات التي يجب تناولها على مدار اليوم هو 3 كعكات.

ونصحت شيري، بتناول بعض الخضار والفاكهة قبل حلويات العيد حيث تعتبر خيارًا مثاليًا لأنها غنية بالألياف والإنزيمات التي تساعد جسمك على هضم أي شيء، ويفضل اختيار الفاكهة والخضراوات المكونة من الألياف كالبرتقال والجزر للمساعدة في الهضم، ولتقليل امتصاص الدهون.

كما شددت استشارية التغذية، على تناول وجبة خفيفة صحية من وقت لأخر وبالتحديد كل 4 إلى 5 ساعات .

ونصحت شيري أيضا، بشرب الشاى الأخضر والجنزبيل والقرفة مباشرة بعد الكعك والبسكويت لأنه يقلل من امتصاص الجسم لجزء من الدهون الموجودة في هذه الحلويات.