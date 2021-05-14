بالعربية والعبرية.. ماكرون يدعو لوقف إطلاق النار فى القدس

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جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر باللغتين العربية والعبرية :"يجب أن تتوقف دوامة العنف فى الشرق الأوسط، أناشد بقوة من أجل وقف إطلاق النار والحوار، أنادى للهدوء والسلام".
وكان الجيش الإسرائيلى واصل عمليات القصف على غزة، وقال إن 160 طائرة ودبابة ومدفعية ووحدة مشاة على امتداد الحدود تشارك فى الهجوم، نافيا فى الوقت ذاته التوغل برا فى القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلى إن الهدف هو "أنفاق حماس فى غزة".
وأضاف موضحا "لقد قصفنا 150 هدفا وألحقنا أضرارا بعدة كيلومترات من شبكة أنفاق حماس"، مشيرا إلى أن 2000 صاروخا وقذيفة أطلقت على غزة.
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