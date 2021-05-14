جوتيريش يدعو لتهدئة فورية فى غزة

جدة - نرمين السيد - وقال جوتيريش، فى تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "احتراما لأجواء الاحتفال بعيد الفطر، أدعو إلى وقف فورى للتصعيد وإنهاء الأعمال القتالية فى غزة وإسرائيل".

وأضاف: "لقد مات عدد كبير من المدنيين الأبرياء. ولن يؤدى هذا الصراع إلا إلى ارتفاع حدة التشدد والتطرف فى المنطقة بأسرها".

وتواصل القوات الإسرائيلية قصف قطاع غزة، ما تسبب فى سقوط أكثر من 115 شهيدا حتى الآن وإصابة مئات آخرين.