عاجل.. قوات الاحتلال تعتدى على المصلين قرب المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - قال شهود عيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "جنود الاحتلال حاولوا الاعتداء على المصلين المتوجهين للمسجد الأقصى فرد عليه الشبان الفلسطينيين واندلعت مواجهات فى المكان".

يشار إلى أن حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، كانت قد تصاعدت على خلفية الأحداث فى المسجد الأقصى وحى الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين فى حى الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع، أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.