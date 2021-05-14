قوات الاحتلال تقتل فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بـ رام الله

جدة - نرمين السيد - تأتى هذه التطورات، بالتزامن مع جولة جديدة من التصعيد العسكرى فى قطاع غزة، وإعلان الشرطة الاسرائيلية اعتقال 110 من فلسطينى الداخل فى مدن اللد وحيفا ويافا.

كذلك، أدت الغارات الإسرائيلية العنيفة منذ أيام على القطاع إلى مقتل أكثر من 119 فلسطينيا بينهم أطفال وإصابة حوالى 830 شخصا، فيما قتل 9 من الجانب الإسرائيلى.