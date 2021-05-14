كيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي برقم الهوية “ضمانك أمانك”

كيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي هو ما يبحث عنه العديد من مستحقي الضمان بالمملكة العربية السعودية، فقد ناشدت الدولة المواطنين بأهمية تحديث الضمان الاجتماعي حتي لا يتعرضوا لقطع الخدمة واستمرار نزول معاشات الضمان في حساباتهم بالمصرف، ويتم تحديث بيانات الضمان من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد الخاصة بمنصة ابشر السعودية.كيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي برقم الهوية تحديث الضمان الاجتماعي من موقع وزارة الموارد البشرية
- الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية الرسمي
- الدخول علي الخدمات الإلكترونية واختيار بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية
- سيتم إعادة توجيهك إلي بوابة النفاذ الوطني الموحد
- الدخول علي بوابة نفاذ الوطني الموحد من خلال الرابط المباشر
- قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة رقم الهوية الوطنية والرقم السري
- قم باتباع الخطوات في الفيديو اعلاه
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من اب وام سعوديين.
- أن يكون ضمن الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي.
- ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 3 آلاف ريال سعودي شهريا.
- ألا يكون هناك اي مشروعات تجارية للمتقدم بهدف زيادة دخله.
- ألا يمتلك المتقدم سجلات تجارية او ضريبية.
- ألا يكون حاصلا علي اي مساعدات مالية حكومية اخري.
والجدير بالذكر أن خدمة تحديث بيانات المواطنين والمواطنات من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية يرمي إلي صرف الدعم للمستحقين الحقيقين، وهذا وفق الحالة الاجتماعية للمتقدم، بالإضافة إلي الحالة الصحية والمالية.
بعد أن تقوم بتحديث بيانات الضمان الاجتماعي إلكترونيا بنجاح، يمكنك الاستعلام عن موعد صرف الضمان الاجتماعي للمستحقين والمستحقات من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أنك يمكنك متابعتنا علي موقعنا ثقفني لمعرفة تفاصيل معاش الضمان الاجتماعي للمستحقين والمستحقات.
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كيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي هو ما يبحث عنه العديد من مستحقي الضمان بالمملكة العربية السعودية، فقد ناشدت الدولة المواطنين بأهمية تحديث الضمان الاجتماعي حتي لا يتعرضوا لقطع الخدمة واستمرار نزول معاشات الضمان في حساباتهم بالمصرف، ويتم تحديث بيانات الضمان من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد الخاصة بمنصة ابشر السعودية.كيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي برقم الهوية تحديث الضمان الاجتماعي من موقع وزارة الموارد البشرية
- الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية الرسمي
- الدخول علي الخدمات الإلكترونية واختيار بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية
- سيتم إعادة توجيهك إلي بوابة النفاذ الوطني الموحد
- الدخول علي بوابة نفاذ الوطني الموحد من خلال الرابط المباشر
- قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة رقم الهوية الوطنية والرقم السري
- قم باتباع الخطوات في الفيديو اعلاه
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من اب وام سعوديين.
- أن يكون ضمن الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي.
- ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 3 آلاف ريال سعودي شهريا.
- ألا يكون هناك اي مشروعات تجارية للمتقدم بهدف زيادة دخله.
- ألا يمتلك المتقدم سجلات تجارية او ضريبية.
- ألا يكون حاصلا علي اي مساعدات مالية حكومية اخري.
والجدير بالذكر أن خدمة تحديث بيانات المواطنين والمواطنات من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية يرمي إلي صرف الدعم للمستحقين الحقيقين، وهذا وفق الحالة الاجتماعية للمتقدم، بالإضافة إلي الحالة الصحية والمالية.
بعد أن تقوم بتحديث بيانات الضمان الاجتماعي إلكترونيا بنجاح، يمكنك الاستعلام عن موعد صرف الضمان الاجتماعي للمستحقين والمستحقات من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أنك يمكنك متابعتنا علي موقعنا ثقفني لمعرفة تفاصيل معاش الضمان الاجتماعي للمستحقين والمستحقات.
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