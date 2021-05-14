قتلى بتفجير داخل مسجد في كابول

أسفر تفجير وقع داخل مسجد في ضواحي العاصمة الأفغانية كابول خلال صلاة الجمعة، عن مقتل 12 شخصا، في انتهاك لوقف إطلاق نار أعلن لثلاثة أيام لمناسبة عيد الفطر.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فرمرز: "ارتفعت الحصيلة إلى 12 قتيلا بينهم إمام المسجد، وجرح 15 شخصا آخرين"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ووقع التفجير داخل مسجد في حي شكر دره بولاية كابول. وهذه أول حادثة من نوعها منذ دخول وقف مؤقت لإطلاق النار بين طالبان والقوات الأفغانية حيز التنفيذ، الخميس.

ووافق الطرفان المتحاربان على هدنة لثلاثة أيام لمناسبة عيد الفطر. وهذه رابع هدنة من نوعها في النزاع المستمر منذ قرابة عقدين من الزمن.

ويأتي انفجار الجمعة وسط تصاعد أعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، بعد أن بدأ الجيش الأميركي رسميا في سحب جنوده المتبقين وعددهم 2500 عنصر من أفغانستان، في الأول من مايو.

والأسبوع الماضي، وقعت سلسلة تفجيرات أمام مدرسة للبنات في العاصمة، قتل بسببها أكثر من 50 شخصا غالبيتهم من التلميذات.