عاجل.. غارة اسرائيلية تستهدف مرفأ الصيادين غربى مدينة غزة

جدة - نرمين السيد - وكان الجيش الإسرائيلى واصل عمليات القصف على غزة، وقال إن 160 طائرة ودبابة ومدفعية ووحدة مشاة على امتداد الحدود تشارك فى الهجوم. وأضاف موضحا "لقد قصفنا 150 هدفا وألحقنا أضرارا بعدة كيلومترات من شبكة أنفاق حماس"، مشيرا إلى أن 2000 صاروخا وقذيفة أطلقت من غزة.

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