إصابات كورونا في الهند تتجاوز الـ 24 مليون إصابة

جدة - نرمين السيد - وبحسب وزارة الصحة الهندية، تم تسجيل 4 آلاف وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالى الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 262 ألفا و317 شخصا.
وأفادت الوزارة، بأن 344 ألفا و776 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى المتعافين 20 مليونا و79 ألفا و599 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 3 ملايين و704 آلاف و893 شخصا.
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