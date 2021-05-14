تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز نايل سات.. On Time Sport الأرضية

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم نايل سات ، هو محض اهتمام جميع محبي وعشاق كرة القدم والمارد الأحمر حيث يستضيف ملعب السلام واحدة من أهم مباريات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 بين الأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي، ولعل الكثير من متابعي الساحرة المستديرة ممكن لا يمتلكون اشتراك في قنوات بي إن سبورت القطرية التي تنقل مباراة الأهلي وصن داونز بشكل حصري في الشرق الأوسط يودون الإطلاع على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم مجانا على نايل سات، وهذا ما نختص به هذا المقال.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز ، أسندت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية مهمة التعليق على ماتش الأهلي وصن داونز للمعلق الرياضي الشهير علي محمد علي، وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت 15-5-2021 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز على نايل سات قناة أون تايم سبورتس عبر التردد الأرضي في حين تكتفي قناة الأهلي بالأستوديو التحليلي قبل وبعد المباراة، وسوف نرصد تردد قناة ماتش الأهلي وصن داونز اليوم مجانا على نايل سات في دوري أبطال أفريقيا 2021.

ومن المتوقع تكون تشكيلة الأهلي أمام صن داونز كالتالي:

في حراسه المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، بدر بانون، محمد هاني.

في خط الوسط: البو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدى افشه.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، صلاح محسن.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز نايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي على نايل سات ، القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 عبر تردد 10853 – أفقي – 5\6، وبخلاف تردد القناة الناقلة لماتش الأهلي وصن داونز مجانا على نايل سات سوف نتابع معكم عبر تقارير متتالية ملخص نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز الشوط الأول والثاني، فكونوا معنا.