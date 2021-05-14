أخبار عالمية

تردد قناة اون تايم سبورت HD الجديد 2021 ON TIME SPORTS علي النايل سات

0 نشر
عصام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

تردد قناة اون تايم سبورت HD الجديد 2021 ON TIME SPORTS احد ابرز القنوات الرياضية الحصرية التي تنقل مباريات الدوري الممتاز المصري التي تشتعل فيه المنافسة دائما بين فريقين الزمالك المصري والنادي الأهلي، كما تقدم القناة تغطية حصرية للأحداث قبل بدء المباريات وأثناء المباريات تقدم استوديوهات تحليلية قوية تضم نخبة من كبار المحللين في مصر عبر منظومة أعلاميه يقودها الكابتن احمد شوبير مدير قنوات أون تايم سبورت والمحلل الفني ومقدم البرامج علي القناة.

تردد قناة اون تايم سبورت HD الجديد
تردد قناة اون تايم سبورت HD الجديد 2021 ON TIME SPORTS علي النايل سات
ON TIME SPORTS

تقدم قناة اون تايم سبورت الرياضية منذ انطلاقها منذ عدة سنوات سلسلة نجاحات متواصلة مما دفعها بان تأسيس قناة اون تايم سبورت 2 وانضمام نجوم رياضية كبيرة وعديدة مثل الكابتن مدحت شلبي الذي كان قد ترك القناة وعمل في قناة بيراميدز ثم عاد مجددا ألى ثناة أون تايم ثم انضمام الكابتن احمد شوبير الذي كان يعمل في قناة صدي البلد وكذلك نجوم كبار مثل الكابتن ابراهيم فايق، الأمر الذي جعل أدارة القناة لتعلن عن تأسيس القناة الثالثة من سلسلة قنوات أون الرياضية أون تايم سبورت 3 وكانت بدايتها هي نقل مباريات كاس العالم لكرة اليد في مصر ومن وقتها وتتوالي نجاحات قنوات أون تايم سبورت في مصر والوطن العربي، لذا يمكنكم الآن ضبط تردد القنوات الثلاث لـــ ON TIME SPOETS.

قناة ON TIME SPORTS
تردد قناة اون تايم سبورت HD الجديد 2021 ON TIME SPORTS علي النايل سات
أون تايم سبورت
القناة ON TIME SPORTS 1
التردد 10853
معدل الترميز 27500
الاستقطاب افقي
القمر الصناعي نايل سات
القناة ON TIME SPORTS 2
التردد 11449
القمر الصناعي نايل سات
الاستقطاب افقي
معدل الترميز 27500
القناة ON TIME SPORTS 3
التردد 12303
الاستقطاب افقي
معدل الترميز 27500
القمر الصناعي نايل سات

يمكنكم من خلال القناة الأولي والثانية من قنوات أون تايم سبورت الرياضية مشاهدة جميع مباريات المنتخب الوطني ومباريات الدوري والكأس لكرة القدم، فيما يمكنكم من خلال القناة الثالثة من قنوات اون تايم سبورت مشاهدة مباريات كرة اليد والسلة.

ختاما: أوضحنا لكم عبر هذا التقرير تردد قناة اون تايم سبورت HD الجديد 2021 ON TIME SPORTS علي النايل سات.

الوسوم

تردد قناة اون تايم سبورت HD الجديد 2021 ON TIME SPORTS احد ابرز القنوات الرياضية الحصرية التي تنقل مباريات الدوري الممتاز المصري التي تشتعل فيه المنافسة دائما بين فريقين الزمالك المصري والنادي الأهلي، كما تقدم القناة تغطية حصرية للأحداث قبل بدء المباريات وأثناء المباريات تقدم استوديوهات تحليلية قوية تضم نخبة من كبار المحللين في مصر عبر منظومة أعلاميه يقودها الكابتن احمد شوبير مدير قنوات أون تايم سبورت والمحلل الفني ومقدم البرامج علي القناة.

تردد قناة اون تايم سبورت HD الجديد
تردد قناة اون تايم سبورت HD الجديد 2021 ON TIME SPORTS علي النايل سات
ON TIME SPORTS

تقدم قناة اون تايم سبورت الرياضية منذ انطلاقها منذ عدة سنوات سلسلة نجاحات متواصلة مما دفعها بان تأسيس قناة اون تايم سبورت 2 وانضمام نجوم رياضية كبيرة وعديدة مثل الكابتن مدحت شلبي الذي كان قد ترك القناة وعمل في قناة بيراميدز ثم عاد مجددا ألى ثناة أون تايم ثم انضمام الكابتن احمد شوبير الذي كان يعمل في قناة صدي البلد وكذلك نجوم كبار مثل الكابتن ابراهيم فايق، الأمر الذي جعل أدارة القناة لتعلن عن تأسيس القناة الثالثة من سلسلة قنوات أون الرياضية أون تايم سبورت 3 وكانت بدايتها هي نقل مباريات كاس العالم لكرة اليد في مصر ومن وقتها وتتوالي نجاحات قنوات أون تايم سبورت في مصر والوطن العربي، لذا يمكنكم الآن ضبط تردد القنوات الثلاث لـــ ON TIME SPOETS.

قناة ON TIME SPORTS
تردد قناة اون تايم سبورت HD الجديد 2021 ON TIME SPORTS علي النايل سات
أون تايم سبورت
القناة ON TIME SPORTS 1
التردد 10853
معدل الترميز 27500
الاستقطاب افقي
القمر الصناعي نايل سات
القناة ON TIME SPORTS 2
التردد 11449
القمر الصناعي نايل سات
الاستقطاب افقي
معدل الترميز 27500
القناة ON TIME SPORTS 3
التردد 12303
الاستقطاب افقي
معدل الترميز 27500
القمر الصناعي نايل سات

يمكنكم من خلال القناة الأولي والثانية من قنوات أون تايم سبورت الرياضية مشاهدة جميع مباريات المنتخب الوطني ومباريات الدوري والكأس لكرة القدم، فيما يمكنكم من خلال القناة الثالثة من قنوات اون تايم سبورت مشاهدة مباريات كرة اليد والسلة.

ختاما: أوضحنا لكم عبر هذا التقرير تردد قناة اون تايم سبورت HD الجديد 2021 ON TIME SPORTS علي النايل سات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة اون تايم سبورت HD الجديد 2021 ON TIME SPORTS علي النايل سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا