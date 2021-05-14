تردد قناة اون تايم سبورت HD الجديد 2021 ON TIME SPORTS احد ابرز القنوات الرياضية الحصرية التي تنقل مباريات الدوري الممتاز المصري التي تشتعل فيه المنافسة دائما بين فريقين الزمالك المصري والنادي الأهلي، كما تقدم القناة تغطية حصرية للأحداث قبل بدء المباريات وأثناء المباريات تقدم استوديوهات تحليلية قوية تضم نخبة من كبار المحللين في مصر عبر منظومة أعلاميه يقودها الكابتن احمد شوبير مدير قنوات أون تايم سبورت والمحلل الفني ومقدم البرامج علي القناة.

تقدم قناة اون تايم سبورت الرياضية منذ انطلاقها منذ عدة سنوات سلسلة نجاحات متواصلة مما دفعها بان تأسيس قناة اون تايم سبورت 2 وانضمام نجوم رياضية كبيرة وعديدة مثل الكابتن مدحت شلبي الذي كان قد ترك القناة وعمل في قناة بيراميدز ثم عاد مجددا ألى ثناة أون تايم ثم انضمام الكابتن احمد شوبير الذي كان يعمل في قناة صدي البلد وكذلك نجوم كبار مثل الكابتن ابراهيم فايق، الأمر الذي جعل أدارة القناة لتعلن عن تأسيس القناة الثالثة من سلسلة قنوات أون الرياضية أون تايم سبورت 3 وكانت بدايتها هي نقل مباريات كاس العالم لكرة اليد في مصر ومن وقتها وتتوالي نجاحات قنوات أون تايم سبورت في مصر والوطن العربي، لذا يمكنكم الآن ضبط تردد القنوات الثلاث لـــ ON TIME SPOETS.



القناة ON TIME SPORTS 1 التردد 10853 معدل الترميز 27500 الاستقطاب افقي القمر الصناعي نايل سات

القناة ON TIME SPORTS 2 التردد 11449 القمر الصناعي نايل سات الاستقطاب افقي معدل الترميز 27500

القناة ON TIME SPORTS 3 التردد 12303 الاستقطاب افقي معدل الترميز 27500 القمر الصناعي نايل سات

يمكنكم من خلال القناة الأولي والثانية من قنوات أون تايم سبورت الرياضية مشاهدة جميع مباريات المنتخب الوطني ومباريات الدوري والكأس لكرة القدم، فيما يمكنكم من خلال القناة الثالثة من قنوات اون تايم سبورت مشاهدة مباريات كرة اليد والسلة.

ختاما: أوضحنا لكم عبر هذا التقرير تردد قناة اون تايم سبورت HD الجديد 2021 ON TIME SPORTS علي النايل سات.