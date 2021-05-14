موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب ويمبلي موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت الموافق 15 مايو 2021 بين تشيلسي ضد ليستر سيتي في البطولة التي يحمل لقبها فريق أرسنال بانتصاره ضد تشيلسي الموسم الماضي في المباراة النهائية بهدفين سجلهما أوباميانج مقابل هدف وحيد سجله بوليسيتش ليحقق الجانرز لقبه الرابع عشر ويحافظ على كونه صاحب الرقم القياسي في عدد مرات تحقيق اللقب، بينما البلوز توقف رصيده من البطولات عند ثمانية ألقاب آخرها موسم 2018 حين حقق اللقب على حساب مانشستر يونايتد بانتصاره في النهائي بهدف دون رد، بينما فريق ليستر سيتي لم يتمكن من تحقيق اللقب من قبل مكتفيا بمركز الوصافة أربع مرات آخرها موسم 1969 حين خسر في المباراة النهائية ضد مانشستر سيتي بهدف دون رد، وسينطلق موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي في السابعة والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

تشيلسي يلاقي ليستر سيتي في مباراة قوية يأمل فيها البلوز تحقيق الفوز لنيل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ليكون مسك الختام لمشواره في البطولة التي تمكن فيها من بلوغ المباراة النهائية بتخطي فريق مانشستر سيتي في الدور نصف النهائي بهدف دون رد سجله المغربي حكيم زياش، ليواصل رفاق توخيل مشوارهم الناجح في البطولة التي بدأوا مشوارهم بها بملاقاة موركامب في الدور الثالث، وتخطاه برباعية دون رد ليتأهل لملاقاة لوتن تاون في الدور الرابع ويتغلب عليه بثلاثية سجلها أبراهام مقابل هدف، قبل أن يلاقي بارنسلي في الدور الخامس ويتخطاه بهدف دون رد سجله أبراهام أيضا، ليتأهل لربع النهائي لملاقاة شيفيلد يونايتد ويتخطاه بهدفين دون رد سجلهما زياش، ونورود “هدف عكسي”.

ليستر سيتي يأمل في تحقيق الفوز ضد البلوز لتحقيق لقبه الأول في البطولة التي حقق فيها مشوار ناجح بدأه بملاقاة ستوك سيتي في الدور الثالث وتخطاه بانتصار عريض برباعية دون رد، ليتأهل لملاقاة برينتفورد في الدور الرابع وحقق أمامه انتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ثم التقى برايتون في الدور الخامس وحقق أمامه انتصار صعب بهدف دون رد عن طريق إيهاناتشو، ليلاقي مانشستر يونايتد في ربع النهائي وينتصر أمامه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل لملاقاة ساوثهامبتون في نصف النهائي، ويحقق الفوز بهدف دون رد عن طريق إيهاناتشو.

5:15 توقيت المغرب، والجزائر.

6:15 توقيت مصر، والسودان.

7:15 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، العراق، الأردن، الكويت، قطر، سوريا، والأردن.

8:15 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

بي ان سبورت HD1.

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