بوتين: النزاع الإسرائيلى الفلسطينى يخص بشكل مباشر مصالحنا الأمنية

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين فى اجتماع عقده اليوم الجمعة، مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسى: "أدعو زملائى إلى طرح مواقفهم إزاء آخر مستجدات الوضع فى الشرق الأوسط، وأقصد بذلك تصعيد النزاع الإسرائيلى الفلسطينى. يجرى ذلك على مقربة مباشرة من حدودنا، ويخص بشكل مباشر مصالحنا الأمنية".

وأجرت روسيا فى الأيام الأخيرة سلسلة اتصالات فى مسعى لتهدئة الوضع فى الأراضى المقدسة، حيث أسفر القصف المتبادل عبر حدود قطاع غزة عن سقوط ضحايا بين المدنيين من كلا الجانبين، الفلسطينى والإسرائيلى.