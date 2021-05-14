جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين فى اجتماع عقده اليوم الجمعة، مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسى: "أدعو زملائى إلى طرح مواقفهم إزاء آخر مستجدات الوضع فى الشرق الأوسط، وأقصد بذلك تصعيد النزاع الإسرائيلى الفلسطينى. يجرى ذلك على مقربة مباشرة من حدودنا، ويخص بشكل مباشر مصالحنا الأمنية".
وأجرت روسيا فى الأيام الأخيرة سلسلة اتصالات فى مسعى لتهدئة الوضع فى الأراضى المقدسة، حيث أسفر القصف المتبادل عبر حدود قطاع غزة عن سقوط ضحايا بين المدنيين من كلا الجانبين، الفلسطينى والإسرائيلى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين: النزاع الإسرائيلى الفلسطينى يخص بشكل مباشر مصالحنا الأمنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.