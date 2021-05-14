توتنهام يؤكد إمكانية بقاء لاعبه المميز هاري كين الموسم المقبل

توتنهام هوتسبر، من المرجح أن يظل هاري كين لاعبًا في توتنهام هوتسبر هذا الصيف ما لم يحث مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا ناديه على التعاقد معه بدلًا من إيرلينج هالاند ، وفقًا لصحيفة ذا صن، يزعم تقارير إعلامية أنه سيتطلب عرضًا يبلغ حوالي 150 مليون جنيه إسترليني لإغراء توتنهام بمناقشة بيع كين هذا الصيف، وفي هذه المرحلة، يظل مانشستر سيتي هو النادي الوحيد الذي يمكنه دفع ذلك عمليًا، ولا يُعتقد أن أيًا من ريال مدريد أو برشلونة مهتمين بينما يُعتقد أن مانشستر يونايتد غير راغب في دفع أكثر من 90 مليون جنيه إسترليني في محاولته للتعاقد معه، مما يجعل السيتي هو النادي الوحيد الذي يتمتع بدعم مالي كبير يمكنه شراء اللاعب، ومع ذلك، يُعتقد أن جوارديولا يعرف أن توتنهام سيجعل من الصعب التعاقد مع هاري كين وقد يشعر كما لو أن هالاند، أصغر من قائد إنجلترا بسبع سنوات، يوفر قيمة أفضل على المدى الطويل.

هل سجل لاعب توتنهام كين أهدافًا أكثر من هالاند هذا الموسم؟

اثنان من مهاجمي النخبة في أوروبا، سجل هالاند أهدافًا أكثر من كين حتى الآن، حيث سجل 25 مرة في 25 مباراة بالدوري مقابل 21 هدفًا لنجم توتنهام في 32 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، من الواضح أن هذا لا يعني بالضرورة أن هالاند لاعب أفضل من كين الذي سجل 13 تمريرة حاسمة مقابل 5 من نجم دورتموند لكنه بدا غزير الإنتاج في مرحلة مبكرة من حياته الكروية، في كلتا الحالتين، إذا بقي في توتنهام، فسيكون ذلك بمثابة دفعة كبيرة لهم قبل الموسم المقبل.

هل سيكون كين أغلى من هالاند؟

بالنظر إلى التقرير الذي يقول إن عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني سيكون كافياً فقط لجعل توتنهام “يتحدث” وسط تقارير في الجرائد العالمية يوم الأحد بأن رئيس مجلس الإدارة دانيال ليفي قدّر كين بمبلغ 175 مليون جنيه إسترليني، سيكون هالاند بالتأكيد أفضل استخدام لـ أموال، في صيف عام 2022، سيتم تفعيل شرط الإفراج عن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا والذي تبلغ قيمته 75 مليون يورو (حوالي 64.5 مليون جنيه إسترليني) عبر فابريزيو رومانو، وحتى إذا تم توقيعه هذا الصيف مقابل 150 مليون جنيه إسترليني على ما يبدو، فإنه لا يزال يمثل استثمار طويل الأجل.

ماذا قال غرايم سونيس عن مستقبل كين؟

في حديثه إلى قناة سكاي سبورتس في أبريل، حث جرايم سونيس قائد إنجلترا على التفكير في الانتقال هذا الصيف، معتقدًا أن فرصه في الحصول على خطوة كبيرة قد تنتهي قريبًا، وقال: “هناك جائزتان هالاند وكين، مع هالاند، لا تزال هناك علامة استفهام، لكن ذلك يتضاءل مع كل أسبوع، أما مع هاري كين، لا توجد علامات استفهام، ولكن أعتقد بالنسبة لهاري، هذا العام أو لا يحدث أبدًا، ولن يحدث أن يصبح نادي توتنهام ما يريده هاري خلال مسيرته الكروية، لن يحدث ذلك خلال فترة وجوده في نادي كرة القدم، لم يكن أمامه ست أو سبع سنوات للانتظا في توتنهام.