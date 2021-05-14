شحن شدات ببجي 1500 شدة في ثواني بالخطوات

شحن شدات ببجي 2021 يبحث الكثير من الأفراد عن كيفية شحن شدات ببجي، حيث تعتبر هذه الشدات في غاية الأهمية، حيث تعتبر بمثابة عملة أساسية في ببجي، أصبح لهذه اللعبة جمهور كبير سواء من فئة السيدات أو الشباب، لذا سنسلط الضوء في هذا المقال عن الحديث عن شحن شدات ببجي.

شحن شدات ببجي

كيف نقوم بشحن شدات ببجي، هناك العديد من الطرق التي من الممكن أن تستخدمها لشحن شدات ببجي، يمكنك بكل سهولة اللجوء إلى فكرة “البطاقات”.

حيث ما عليك سوى القيام بشراء هذه البطاقات، ثم بعد ذلك تقوم بعملية شحن البطاقات على الحساب الخاص بك.

وهناك العديد من المواقع التي تشتهر بتوفير هذه الشدات.

ومن أشهر الدول التي تشتهر بتوفير هذه البطاقات هي المملكة.

وتكمن خطوات الشحن في رسالة نصية تأتي لك، بعد أن يتم التأكد من مصداقية الفرد.

وما عليك سوى تفعيل الكود، وفي النهاية تقوم بالضغط على”REDEEM”.

شحن شدات ببجي بطريقة الـ ITUNES

ويمكن استخدام هذه الطريقة شحن شدات ببجي بسهولة، وتتم من خلال:

يوجد نوع من البطاقات يسمي”ITUNES”، هذه البطاقة لا تكون متاحة لكافة الأجهزة، بل مخصصة لأنواع معينة، هذه الأنواع هي” أيفون وأيضاً أجهزة الآيباد.

أما بالنسبة إلى طريقة الشراء، فيمكنك بكل سهولة القيام بهذه العملية من خلال “Apple ID”، حيث ما عليك سوى القيام بشحن الرصيد في الهاتف الخاص بك، من خلال هذه البطاقات، ثم تقوم بفتح ملف اللعبة، ثم تقوم بتسجيل الدخول لإتمام العملية بنجاح، ويمكنك شراء الكمية التي ترغب بها بمنتهى السهولة.