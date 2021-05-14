السعودية تطالب بوقف أعمال إسرائيل التصعيدية المخالفة للمواثيق الدولية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية السعودى، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، إدانة المملكة للممارسات غير الشرعية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وضرورة الوقف الفورى لأعماله التصعيدية التى تخالف الأعراف والمواثيق الدولية.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء ذلك خلال اتصال أجراه وزير الخارجية السعودى مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى، رياض المالكى. ودعا وزير الخارجية السعودى، الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاتصال إلى استكمال الجهود الرامية لإبجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكّن الشعب الفلسطينى من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعة الدولية مبادرة السلام العربية.

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