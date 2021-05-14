جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى، إن "قبل قليل، قامت دبابات الجيش الإسرائيلى بإطلاق نار تحذيرى نحو عدد من المشاغبين المشتبه بهم الذين اجتازوا من لبنان الى داخل الأراضى الإسرائيلية".
وأشار إلى أن "المشاغبين قاموا بالعبث بالجدار وإضرام النيران فى المنطقة ومن ثم ابتعدوا إلى داخل لبنان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جيش الاحتلال يطلب من سكان المستوطنات قرب الحدود اللبنانية التزام منازلهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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