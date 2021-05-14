جيش الاحتلال يطلب من سكان المستوطنات قرب الحدود اللبنانية التزام منازلهم

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى، إن "قبل قليل، قامت دبابات الجيش الإسرائيلى بإطلاق نار تحذيرى نحو عدد من المشاغبين المشتبه بهم الذين اجتازوا من لبنان الى داخل الأراضى الإسرائيلية".

وأشار إلى أن "المشاغبين قاموا بالعبث بالجدار وإضرام النيران فى المنطقة ومن ثم ابتعدوا إلى داخل لبنان".