جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الجمعة، نقلا عن الصحة الفلسطينية، بارتفاع ضحايا المواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلى، فى الضفة الغربية، إلى 7 قتلى بين الفلسطينيين.





وأشارت القناة إلى تواصل المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين فى الضفة الغربية. وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى وقت سابق اليوم الجمعة، هجوما جديدا على المُصلين القادمين للمسجد الأقصى قرب باب المجلس. وقال شهود عيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "جنود الاحتلال حاولوا الاعتداء على المصلين المتوجهين للمسجد الأقصى فرد عليه الشبان الفلسطينيين واندلعت مواجهات فى المكان".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. مقتل 7 فلسطينيين فى مواجهات مع جنود الاحتلال بالضفة الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.