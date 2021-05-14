واشنطن تعبر عن قلقها من تصعيد الاستقطاب العرقى فى إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، أكدت الخارجية الأمريكية فى بيان لها، أن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها لضمان وقف إطلاق النار فى فى إقليم تيجراى وتقديم المساعدات ومحاسبة منتهكى حقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن فيلتمان أكد للرئيس الإريترى أسياس أفورقى ضرورة سحب القوات الإريترية من إثيوبيا على الفور.

كما دعت الخارجية الأمريكية؛ لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة على وجه السرعة، مشيرة إلى أن القرارات المقبلة ستكون لها تداعيات كبيرة على شعوب المنطقة.

وجاء فى بيان الخارجية الأمريكية إن "واشنطن تبحث التوفيق بين مخاوف مصر والسودان بشأن الأمن المائى مع احتياجات التنمية فى إثيوبيا من خلال مفاوضات تحت قيادة الاتحاد الإفريقى".

وأوضح أن "القرارات التى ستتخذ فى الفترة المقبلة بشأن سد النهضة سيكون لها تداعيات كبيرة على شعوب المنطقة".