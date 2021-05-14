مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة الربع النهائي لأبطال أفريقيا 2021

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المباراة بين فريق النادي الأهلي وفريق نادي صن داونز هذه المباراة التي ينتظرها الكثير من مشجعي الفريقين لكرة القدم وتكون هذه المباراة هي ربع نهائي دوري أبطال أفرقيا وموعد هذه المباراة يوم السبت الموافق 2021/5/15 وهو ثالث أيام عيد الفطر المبارك وسوف يكون هناك العديد من القنوات لنقل وبث المباراة مباشر وسوف نعرض لكم القنوات والترددات لمتابعة هذه المباراة بين الفريقين في الآتيمعاد مباراة فريق النادي الأهلي وفريق نادي صن داونز :
مباراة فريق النادي الأهلي وفريق نادي صن داونز هذه المباراة هي ربع نهائي دوري أبطال أفرقيا وسوف تقام في القاهرة يوم السبت الموافق 2021/5/15كل القنوات والترددات لبث المباراة بين الفريقين :
يشارك الكثير من القنوات لنقل هذه المباراة مثل :
TIME SPORT ؛RTI 1 ؛ TVT ؛ ORTM ؛ RTB ؛ ORTB ؛ قناة سنغالية ؛ قناة ايفوارية ؛ نايل سات ؛ عرب ساتترددات القنوات :
- قناة TIME SPORT : علي تردد 10853 ومعدل الترميز 27500والاستقطاب أفقيا والتشفير مفتوح
- قناة RTI 1 و TVT : علي تردد 12347 ومعدل الترميز 30000 والاستقطاب أفقيا علي قمر ياه سات E 52
- قناة ORTM : علي تردد 12034 ومعدل الترميز 27500والاستقطاب عموديا علي قملا يوتلسات E 9
- قناة RTB و ORTB : علي تردد 11804 ومعدل الترميز 30000 والاستقطاب أفقيا علي قمر يوتلسات E 16
- قناة سنغالية : علي تردد 11900 ومعدل الترميز 27500 والاستقطاب أفقيا
- قناة ايفوارية RTI : علي تردد 11881 ومعدل الترميز 27500 والاستقطاب عموديا
- نايل سات :علي تردد 12604 ومعدل الترميز 27500 والاستقطاب أفقيا ومعامل تصحيح الخطاء 3/2
- عرب سات : علي تردد 12379 ومعدا الترميز 27500 والاستقطاب أفقيا ومعامل تصحيح الخطاء 5/6
وهكذا نكون قد نقلت لكم كل تفاصيل مباراة ربع نهائي أبطال أفرقيا بين فريق النادي الأهلي وفريق نادي صن داونز وكل القنوات والترددات التي سوف تقوم ببث المباراة
الوسوم
المباراة بين فريق النادي الأهلي وفريق نادي صن داونز هذه المباراة التي ينتظرها الكثير من مشجعي الفريقين لكرة القدم وتكون هذه المباراة هي ربع نهائي دوري أبطال أفرقيا وموعد هذه المباراة يوم السبت الموافق 2021/5/15 وهو ثالث أيام عيد الفطر المبارك وسوف يكون هناك العديد من القنوات لنقل وبث المباراة مباشر وسوف نعرض لكم القنوات والترددات لمتابعة هذه المباراة بين الفريقين في الآتيمعاد مباراة فريق النادي الأهلي وفريق نادي صن داونز :
مباراة فريق النادي الأهلي وفريق نادي صن داونز هذه المباراة هي ربع نهائي دوري أبطال أفرقيا وسوف تقام في القاهرة يوم السبت الموافق 2021/5/15كل القنوات والترددات لبث المباراة بين الفريقين :
يشارك الكثير من القنوات لنقل هذه المباراة مثل :
TIME SPORT ؛RTI 1 ؛ TVT ؛ ORTM ؛ RTB ؛ ORTB ؛ قناة سنغالية ؛ قناة ايفوارية ؛ نايل سات ؛ عرب ساتترددات القنوات :
- قناة TIME SPORT : علي تردد 10853 ومعدل الترميز 27500والاستقطاب أفقيا والتشفير مفتوح
- قناة RTI 1 و TVT : علي تردد 12347 ومعدل الترميز 30000 والاستقطاب أفقيا علي قمر ياه سات E 52
- قناة ORTM : علي تردد 12034 ومعدل الترميز 27500والاستقطاب عموديا علي قملا يوتلسات E 9
- قناة RTB و ORTB : علي تردد 11804 ومعدل الترميز 30000 والاستقطاب أفقيا علي قمر يوتلسات E 16
- قناة سنغالية : علي تردد 11900 ومعدل الترميز 27500 والاستقطاب أفقيا
- قناة ايفوارية RTI : علي تردد 11881 ومعدل الترميز 27500 والاستقطاب عموديا
- نايل سات :علي تردد 12604 ومعدل الترميز 27500 والاستقطاب أفقيا ومعامل تصحيح الخطاء 3/2
- عرب سات : علي تردد 12379 ومعدا الترميز 27500 والاستقطاب أفقيا ومعامل تصحيح الخطاء 5/6
وهكذا نكون قد نقلت لكم كل تفاصيل مباراة ربع نهائي أبطال أفرقيا بين فريق النادي الأهلي وفريق نادي صن داونز وكل القنوات والترددات التي سوف تقوم ببث المباراة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة الربع النهائي لأبطال أفريقيا 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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