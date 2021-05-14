مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة الربع النهائي لأبطال أفريقيا 2021

المباراة بين فريق النادي الأهلي وفريق نادي صن داونز هذه المباراة التي ينتظرها الكثير من مشجعي الفريقين لكرة القدم وتكون هذه المباراة هي ربع نهائي دوري أبطال أفرقيا وموعد هذه المباراة يوم السبت الموافق 2021/5/15 وهو ثالث أيام عيد الفطر المبارك وسوف يكون هناك العديد من القنوات لنقل وبث المباراة مباشر وسوف نعرض لكم القنوات والترددات لمتابعة هذه المباراة بين الفريقين في الآتي

معاد مباراة فريق النادي الأهلي وفريق نادي صن داونز :

مباراة فريق النادي الأهلي وفريق نادي صن داونز هذه المباراة هي ربع نهائي دوري أبطال أفرقيا وسوف تقام في القاهرة يوم السبت الموافق 2021/5/15

كل القنوات والترددات لبث المباراة بين الفريقين :

يشارك الكثير من القنوات لنقل هذه المباراة مثل :

TIME SPORT ؛RTI 1 ؛ TVT ؛ ORTM ؛ RTB ؛ ORTB ؛ قناة سنغالية ؛ قناة ايفوارية ؛ نايل سات ؛ عرب سات

قناة TIME SPORT : علي تردد 10853 ومعدل الترميز 27500والاستقطاب أفقيا والتشفير مفتوح

قناة RTI 1 و TVT : علي تردد 12347 ومعدل الترميز 30000 والاستقطاب أفقيا علي قمر ياه سات E 52

قناة ORTM : علي تردد 12034 ومعدل الترميز 27500والاستقطاب عموديا علي قملا يوتلسات E 9

قناة RTB و ORTB : علي تردد 11804 ومعدل الترميز 30000 والاستقطاب أفقيا علي قمر يوتلسات E 16

قناة سنغالية : علي تردد 11900 ومعدل الترميز 27500 والاستقطاب أفقيا

قناة ايفوارية RTI : علي تردد 11881 ومعدل الترميز 27500 والاستقطاب عموديا

نايل سات :علي تردد 12604 ومعدل الترميز 27500 والاستقطاب أفقيا ومعامل تصحيح الخطاء 3/2

عرب سات : علي تردد 12379 ومعدا الترميز 27500 والاستقطاب أفقيا ومعامل تصحيح الخطاء 5/6

ترددات القنوات :

وهكذا نكون قد نقلت لكم كل تفاصيل مباراة ربع نهائي أبطال أفرقيا بين فريق النادي الأهلي وفريق نادي صن داونز وكل القنوات والترددات التي سوف تقوم ببث المباراة