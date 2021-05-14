بطاقة مدى الراجحي | طلب بطاقة مدى الراجحي الجديدة 1442

يقدم بنك الراجحي السعودي بطاقة مدى الراجحي التي تُعد أحد أحدث أنواع البطاقات التي قام المصرف بالإعلان عنها مؤخراً، وذلك لأن تلك البطاقة تقوم بتقديم العديد من الخدمات والمميزات التي لا تقدمها غيرها من البطاقات البنكية، ويعتبر بنك الراجحي أحد أهم البنوك المصرفية في المملكة العربية السعودية فالبنك يقدم مميزات كثيرة مثل التمويلات الشخصية، والتمويلات السكنية، والتمويلات الخاصة بشراء سيارات، كما قد قدم البنك مؤخراً برنامج تقسيط الجولات الهاتفية الحديثة، وفي هذا المقال سنقوم بتوفير خصائص بطاقات مدى، وكذلك خصائص البطاقات الأخرى لتتمكن من معرفة ما يناسبك من تلك البطاقات البنكية، كما سنتعرف على طريقة الحصول على كل بطاقة بأسهل الطرق وأسرعها.

طلب بطاقة مدى الراجحي

يقوم مصرف الراجحي الذي يبلغ رأس ماله التمويلي 25 مليار ريال سعودي، بمحصل 600 فرع للبنك، فقد قدم المصرف مؤخراً مميزات جديدة تُقدم من خلال بطاقة مدى الراجحي والتي تتميز بالتالي:

تمنحك الباقة طريقة سهلة للشراء وسحب النقود. تعمل البطاقة في جميع النطاقات سواء النطاق المحلي أو الدولي. تقدم العديد من الخصومات في حالة التسوق عند السفر وعند استخدامها في المطاعم أو متاجر التسوق. تمنحك البطاقة العديد من الخصومات وكاش باك على العديد من المنتجات من مختلف الشركات. تتميز البطاقة بشريحة إلكترونية متطورة من حيث معدلات الحماية وجودة التصنيع تتفوق على العديد من البطاقات الأخرى من نفس البنك أو بنوك أخرى. تتميز البطاقة أيضاً بإمكانية تحديث البيانات عند حدوث أي تغيرات في بيانات الشخصية، ومن ثم فإنك لا تحتاج إلى تجديد البطاقة.

فالبطاقة لها العديد من المزايا الخاصة بها، كما يمكنك استخدام للبطاقة في حالة الرغبة في شراء جوالات بالتقسيط من جرير.

بطاقة مدى الراجحي

تتيح لك البطاقة العديد من المميزات عند الحصول عليها، وتلك المميزات تكون عند التسوق وعمليات الشراء ومن تلك المميزات هي:

تتميز البطاقة بخدمة الأمان العالي واستحالة عمل نسخة منها.

يتوفر أكثر من 27 مليون نقطة بيع يمكنك استخدام البطاقة في تلك المناطق.

توفر البطاقة طريقة سهلة وسريعة لسحب النقود.

يتم التقديم والحصول على بطاقة مدى بشكل فوري، ويتم تفعيلها في خلال دقائق.

كما يمكنك الحصول على تمويلات شركة متاجر للتمويل للحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب.

تفعيل بطاقة الراجحي مدى

عند الحصول على بطاقة مدى الراجحي الجديدة فيلزم على العميل تفعيل البطاقة للتمكن من استخدام تلك البطاقة سواء في سحب النقود أو الرغبة في التسوق، أو عند استخلاص بدل فاقد للبطاقة عند فقدانها، ولتفعيل البطاقة اتبع التالي:

يقوم صاحب البطاقة بالتوجه إلى أحد ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك.

يقوم العميل بإدخال البطاقة في المكان الخاص بها.

يظهر مربع، فيقوم العميل بإدخال أربع أرقام سرية خاصة بالبطاقة مثل 3754.

بعد إدخال الأرقام، قم بالضغط على خدمة “خدمة الاستعلام عن الرصيد”.

يتم استلام رسالة نصية من بنك الراجحي تحتوي على كود سري الجديد الخاص بالبطاقة.

يتم إدخال هذا الكود السري ثم يقوم بإعادة كتابته مرة أخرى.

بعد إعادة تأكيد الرقم، يكون قد انتهت عملية تفعيل البطاقة، وتكون بذلك جاهزة للاستخدام.

فهذه هي جميع الخطوات الخاصة بعملية التفعيل الخاصة ببطاقة مدى الراجحي، والفيديو التالي سيوضح طريقة التفعيل بصورة أفضل.

كما يمكنك الحصول على تمويلات شخصية لإقامة مشروعاتك الخاصة من خلال تمويل المشاريع الصغيرة من باب رزق جميل للتمويل.

وهذه هي جميع المعلومات والمميزات الخاصة ببطاقة مدى الراجحي والتي تعتبر أجدد البطاقات البنكية التي قام بنك الراجحي بتوفيرها مؤخراً وتتميز البطاقة بالعديد من الخدمات كما ذكرناها.