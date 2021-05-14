إعانة البحث عن عمل، نشرت الجريد الرسمية في المملكة قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم صرف إعانة البحث عن عمل وكذلك المبالغ التي تصرف للفرد والفئات التي يستهدفها مجلس الوزراء السعودي للحصول على تلك الإعانة المالية الشهرية، وذلك في مساعدة من حكومة المملكة لكل الأشخاص الذين ليس لديهم دخل دائم نتيجة لعدم حصولهم على عمل على الرغم من أنهم قادرين على العمل، وسوف نتناول في هذه المقالة شروط الحصول على إعانة البحث عن عمل.

الشروط الجديدة لصرف إعانة البحث عن عمل بالسعودية وخطوات تقديم الطلب

تهدف حكومة المملكة من القرار الجديد إلى رفع كفاءة خدمات التأهيل والتدريب التي تقدمها المملكة للباحثين والباحثات عن عمل والعمل على رفع المهارات اللازمة لديهم من أجل دخول سوق العمل والشروط اللازمة لصرف الإعانة، حددتها المادة الخامسة من قانون تنظيم إعانة البحث عن عمل والتي جاءت كما يلي:-

أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية ومقيم إقامة داخل المملكة العربية السعودية.

أن يكون قادر على العمل وجاد في البحث عن عمل.

عمره لا يقل عن 20 سنة.

عمره لا يزيد عن 40 سنة.

ألا يكون المتقدم موظف أو عامل في القطاع العام أو الخاص.

ألا يكون يصرف له معاش تقاعدي.

ألا يكون يصرف له أية مخصصات أو تعويضات بسبب التعطل عن العمل.

ألا يكون مستفيد من معاش الضمان الاجتماعي.

ألا يكون طالب أو متدرب في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.

لا يكون له نشاط تجاري.

لا يكون الدخل الشهري أو الثروة يزيد عن المانع للحصول على تلك الإعانة.

ألا يكون قد استفاد من قبل من إعانة البحث عن عمل أو من مخصص مالي بسبب صعوبة البحث عن عمل.

المبالغ التي يحصل عليها المتعطل:-

وفق المادة الثالثة من القانون تكون مدة صرفها 15 شهراً وفق المبالغ التالية:-