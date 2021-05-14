خصم إضافي 10% وهدايا مجانيه من اكسترا طوال أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت اكسترا عن عروضها أيام عيد الفطر المبارك وأعلنت عن نسبه خضم مجانا وهي 10% والتي أعلنت عنهم اكسترا عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعلنت اكسترا حديثا أيضا عن مجموعه من العروض مثل عروض اكسترا علي جميع الأجهزة بخصومات وهدايا مثيره وعن عروض العيد علي الثلاجات والفريزرات وخصومات حتي 47%، والآن سوف نقوم بتوضيح جميع العروض والخصومات من خلال المقالة الأتية.

عروض الايفون من اكسترا

شملت العروض باقة من هواتف أيفون الحديثة وهي كالاتي:

أيفون 12 برو 5 جي بسعة 256 جيجا باللون الأزرق و الذهبي بسعر 4599 ريال بدلا من 5199 ريال.

أيفون 12 برو ماكس 5 جي 256 جيجا باللون الذهبي بسعر 5199 ريال بدلا من 5699 ريال.

أيفون 12 مني 5 جي بسعة 64 جيجا باللون البنفسجي بسعر 2899 ريال بدلا من 3299 ريال.

أيفون 12 برو ماكس 5 جي بسعة 128 جيجا باللون الذهبي بسعر 4199 ريال بدلا من 4499 ريال.

عروض الهواتف من اكسترا

كما شملت العروض مجموعه من الهواتف الحديثة وهي كالاتي:

سامسونج جالكسي أس 21 ألترا 5 جي بسعة 256 جيجا باللون الأسود بسعر 4599 ريال بدلا من 5399 ريال.

سامسونج نوت 20 ألترا 5 جي بسعة 256 جيجا باللون الأبيض بسعر 3599 بدلا من 5149 ريال.

سامسونج جالكسي أس 20 أف أي 5 جي بسعة 128 جيجا باللون الأزرق بسعر 2150 ريال بدلا من 2999 ريال.

هواوي وآي 9 أي بسعة 128 جيجا باللون الوردي بسعر 1099 ريال وهديه بقيمه 129 ريال.

عروض اكسترا علي التليفزيونات

كما تم الإعلان عن مجموعه من التليفزيونات الحديثة التي تم إطلاقها بالمملكة وهي كالاتي:

كلاس برو تليفزيون 55 بوصه اند رويد و فائق الوضوح بسعر 1649 ريال بدلا من 2199 ريال وهديه بقيمه 142 ريال.

سامسونج 65 بوصه فائق الوضوح و ذكي بسعر 3299 ريال بدلا من 5999 ريال وهديه بقيمه 142 ريال.

كلاس برو 58 بوصه فائق الوضوح بسعر 1799 ريال بدلا من 2499 ريال وهديه بقيمه 142 ريال.

سوني 55 بوصه فائق الوضوح و ذكي بسعر 2599 ريال بدلا من 3999 ريال وهديه بقيمه 142 ريال.

عروض اللابتوبات من اكسترا

كما تم الإعلان عن مجموعه من اللابتوبات الحديثة وهي كالاتي: