تمويل المتقاعدين من بنك ساب وكيفيه الحصول عليه الكترونيا ومعرفه شروطه

تمويل المتقاعدين من بنك ساب من اهم التمويلات الموجودة بالمملكة السعودية والتي اعلن عنها البنك عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، كما تم الإعلان أيضا في الآونة الأخيرة بالمملكة عن عده تمويلات من أهمها تمويل شخصي البنك السعودي الفرنسي بأقل فائدة وموافقه سريعه وفوريه و تمويل وطني المرن للعملاء الموشكين علي التقاعد من مصرف الراجحي بكل سهوله، والآن سوف نقوم بشرح التمويل بالتفصيل ومعرفه اهم شروطه ورسومه وكيفيه التقديم الكترونيا من خلال المقالة الأتية.

تمويل المتقاعدين من بنك ساب

اعلن البنك عن التمويل الخاص بالعملاء المتقاعدين والذي يتيح لعملائه توفير جميع مستلزمات طموحاتهم وتطلعاتهم التي لا تنتهي بعد التقاعد وذلك من خلال تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية وضوابطها، كما اعلن البنك علي أن التمويل يعطي للعملاء مقابل توفير احتياجاتهم وتلبيه أغراضهم اليومية من شراء سياره أو دفع مصاريف الأولاد.

مميزات التمويل الشخصي للمتقاعدين

اعلن البنك عن مميزات التمويل والتي سوف نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

التمويل يعطي بحد ادني 10000 ريال وبحد اقصي يصل إلي 500000 ريال.

فترات سداد ميسره ومريحه وتصل مدتها من 12 شهر وحتي 60 شهر.

التمويل غير بحاجه إلي تواجد كفيل.

الإعفاء التام من المديونية في حاله الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله.

شروط تمويل المتقاعدين

كما اعلن البنك عن الشروط والمستندات التي يجب توافرها للحصول علي التمويل بكل سهوله ، وهذه الشروط كالاتي:

يجب أن يكون عمر العميل من 40 عام وحتي 67 عام.

يجب أن يكون الحد الأدنى لمرتب المتقاعد هو 3000 ريال.

صوره من الهوية الوطنية أو صوره من جواز السفر ويكونون ساريين.

التعريف براتب المتقاعد ولا يكون قد مضي عليه شهر.

خطاب بتحويل الراتب معتمد من الشركة.

الرسوم الإدارية للتمويل 1.15% أو 5750 ريال أو الأقل فيهما.

رسوم السداد المبكر في التمويل تحسب علي أرباح الثلاثة اشهر اللاحقة.

كيفيه الحصول علي تمويل المتقاعدين

اعلن البنك عن طريقه وكيفيه تقديم طلب التمويل الخاص وذلك عبر طريقتين الأولي بالذهاب إلي احد فرع البنك والثانية وهي والتقديم الإلكتروني والتي نوضحها لكم عبر النقاط الأتية: