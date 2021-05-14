تسجيل 23 وفاة و 418 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج :- سُجِّلت (418) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (722,754) حالة.

-سُجّلت (23) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9203) حالات.

-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (4.01%)، مقارنة مع (3.1%) يوم أمس.

-تمّ إجراء (10,417) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,903,678) فحصاً.

-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1556) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (710,410) حالات.

-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (4200) حالة.

-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (63) حالة، فيما غادرت (107) حالات.

-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (716) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 26%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 20%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 31%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 14%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 6%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 9%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 8%

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- 151 في محافظة العاصمة عمّان.

- 58 في محافظة الزرقاء.

- 47 في محافظة إربد، منها 3 في الرمثا.

- 41 في محافظة المفرق.

- 30 في محافظة جرش.

- 30 في محافظة عجلون.

- 20 في محافظة الطفيلة.

- 18 في محافظة الكرك.

- 11 في محافظة مأدبا.

- 7 في محافظة البلقاء.

- 3 في محافظة العقبة.

- 2 في محافظة معان.