إرتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 122 شهيد

إرتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 122 شهيدإرتفع عدد شهداء العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة اليوم الجمعة ولليوم الخامس على التوالي إلى 122 شهيداً، بينهم 31 طفلاً، واكثر من 900 جريح .

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مصادر ميدانية أن من بين الشهداء 31 طفلاً، و20 سيدة و900 إصابة بجروح مختلفة، بينها العشرات في حالة الخطر.

ويشهد قطاع غزة تصعيداً عسكرياً كبيراً من قبل جيش الاحتلال الصهيوني منذ مساء الاثنين، فيما تحاول المقاومة التصدي لهذا التصعيد والدفاع عن القطاع قدر المستطاع .

وجاء هذا التصعيد عقب الاعتداءات المستمرة والمتواصلة من جيش الاحتلال ومستوطنية في المسجد الاقصى المبارك وتهجير الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.