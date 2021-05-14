دوت الخليج -

قوى العدوان تكثف خروقاتها بالحديدة والغارات على مأرب والجوف

كثفت قوى العدوان السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، والغارات الجوية على محافظتي مأرب والجوف حيث استهدفتهما بـ 36 غارة خلال الـ 24 ساعة الماضية. قوى العدوان تكثف خروقاتها بالحديدة والغارات على مأرب والجوفكثفت قوى العدوان السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، والغارات الجوية على محافظتي مأرب والجوف حيث استهدفتهما بـ 36 غارة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت153 خرقاً بينها 13 خرقاً بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الفازة والجبلية، وتحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 وحيس والدريهمي وشارع الـ50 والفازة والجبلية والتحيتا . ونفذت قوى العدوان 37 خرقاً بقصف مدفعي و94 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 31 غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، و خمس غارات على منطقة صبرين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : قوى العدوان تكثف خروقاتها بالحديدة والغارات على مأرب والجوف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.