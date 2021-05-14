بريطانيا: وفاة أول 4 حالات محلية بالسلالة الهندية المتحورة من كورونا

جدة - نرمين السيد - تسببت السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا، فى وفاة أربعة أشخاص بالمملكة المتحدة متأثرين بإصابتهم، وتعد هذه الحالات هى أول حالات وفاة محلية معروفة إثر السلالة الجديدة.





ووفقًا لبيانات نشرتها حكومة البلاد -أوردتها شبكة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم الجمعة- فإن حالات الوفاة الأربعة كانت بسبب سلالة الفيروس B.1.617.2 - المصنفة فى الوقت الحالى بأنها "مثيرة للقلق" - وحدثت خلال الفترة بين الـ 5 إلى 15 من شهر مايو الجارى. ولم يتم رصد السلالة الهندية مؤخرًا إلا فى المملكة المتحدة، غير أن عدد الحالات التى وجد أنها مصابة بها قد ارتفع بصورة حادة حيث بلغ أكثر من 1300 إصابة متعاقبة اعتبارًا من الـ 12 من الشهر الجارى. وهناك مخاوف من أن انتشار السلالة المتحورة قد يتسبب فى إرجاء رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، للمراحل النهائية لتخفيف حالة الإغلاق - المفروضة فى البلاد لمكافحة المرض - المقررة خلال شهر يونيو المقبل.

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