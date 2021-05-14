اتصالات سعودية مصرية أردنية لوقف انتهاكات إسرائيل

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية الأردنى، أيمن الصفدى، اليوم الجمعة، أنه بحث مع وزراء خارجية السعودية ومصر، سبل وقف التصعيد الخطير فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، حسبما أفادت قناة "العربية".





وقال الصفدى، إنه أجرى محادثات مع نظيره السعودى فيصل بن فرحان حول الجهود المستهدفة لوقف العدوان على القدس وغزة وبقية الأراضى الفلسطينية سبيلا وحيدا لوقف التصعيد الحالى.

كما أكد عبر سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، أن الاحتلال أساس الصراع وإطلاق حراك سياسى فاعل لإنهائه هى أولوية نعمل عليها مع الشركاء والأشقاء.

وبحث أيضاً مع وزير خارجية مصر سامح شكرى سبل توفير الحماية للشعب الفلسطينى.

وقال إن الاتصال شمل بحث سبل وقف التصعيد الخطير فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، عبر وقف إسرائيل العدوان على غزة، ووقف الانتهاكات والاعتداءات فى القدس وبقية الأراضى المحتلة، مؤكداً أن سلطات الاحتلال تتحمل مسؤولية التصعيد.

كما بحث وزير الخارجية الأردنى، محادثات مع نظيره العمانى بدر البوسعيدى حول الجهود المبذولة لوقف الانتهاكات والعدوان الإسرائيلى فى القدس وغزة وبقية الأراضى الفلسطينية.

جاء ذلك، مع دخول العنف يومه الخامس، بين غزة وإسرائيل، وارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 122 قتيلاً و900 جريح.