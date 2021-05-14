الأمم المتحدة: آلاف الفلسطينيين فى غزة محرومون من المياه الصالحة للشرب

وقال المتحدث باسم إدارة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ينس ليركة: إن الأعمال العدائية على قطاع غزة -الذى يسكنه مليون فلسطينى- كان لها الأثر فى إعاقة الوصول إلى المياه والصرف الصحى والرعاية الصحية والاستجابة لجائحة كوفيد-19، مضيفاً أن أكثر من 200 وحدة سكنية تعرضت للتدمير أو لأضرار بالغة، كما تأثرت 31 وحدة تعليمية، وأن المئات من الأشخاص لجؤوا إلى المدارس التى تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.
وأشار إلى أن محطة تحلية مياه البحر فى شمال غزة لا تعمل، ما يحرم 250 ألف فلسطينى من الحصول على المياه الصالحة للشرب، وأن 230 ألف شخص آخر من مدينة غزة وخان يونس يعانون من محدودية الحصول على المياه المنقولة عبر الأنابيب بسبب انقطاع التيار الكهربائى والأضرار التى لحقت بالشبكات.
وأوضح أن انعدام الأمن الحالى يعرقل تقديم المساعدات على الأرض، بما فى ذلك الاستجابة للوباء، داعياً إلى الوقف الفورى للأعمال العدائية وحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
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