فيديوجراف.. ردود الفعل الدولية تجاه عدوان الاحتلال على غزة

جدة - نرمين السيد - أثار العدوان الإسرائيلى على مدينة غزة الفلسطينية، ردود أفعال دولية واسعة، وخاصة بعد الانتهاكات الصارخة التى تعمتدها إسرائيل للأعراف والمواثيق الدولية، وإجراءاتها التصعيدية غير المبررة تجاه المواطنين الفلسطينيين.





ويرصد "دوت الخليج" فى هذا الفيديوجراف، ردود الفعل الدولية تجاه عدوان الاحتلال الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية، حيث طالبت مصر بوقف الاعتداءات على الأراضى الفلسطينية، كما ثمنت بريطانيا الجهود المصرية وأعلنت دعمها بكل السبل.

وقالت الأردن إن اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى انتهاك صارخ وتصرف همجى، بينما عبرت ليبيا عن وقوفها إلى جانب القضية العادلة للشعب الفلسطينى وإدانتها للهجوم على الأقصى.

كما طالبت تونس المجتمع الدولى بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطينى، وعبرت السعودية عن رفضها خطط إسرائيل لإخلاء المنازل الفلسطينية وفرض السيادة عليها.

كما طالبت الإمارات إسرائيل بخفض التصعيد فى الأقصى، وطالبت البحرين حكومة الاحتلال بوقف الاستفزازات المرفوضة ضد أبناء القدس.

وقالت الولايات المتحدة الأمريكية "نأمل أن يتم إنهاء هذا الصراع عاجلا وليس آجلا لكن إسرائيل لها الحق فى الدفاع عن نفسها".

فيما طالبت روسيا إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية فى فلسطين، بينما طالب الاتحاد الأوروبى بوقف فورى للعنف فى إسرائيل والأراضى الفلسطينية.

وقالت فرنسا "يجب أن تتوقف دوامة العنف فى الشرق الأوسط ونطالب بوقف إطلاق النار والحوار".