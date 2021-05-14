ويرصد "دوت الخليج" فى هذا الفيديوجراف، ردود الفعل الدولية تجاه عدوان الاحتلال الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية، حيث طالبت مصر بوقف الاعتداءات على الأراضى الفلسطينية، كما ثمنت بريطانيا الجهود المصرية وأعلنت دعمها بكل السبل.
وقالت الأردن إن اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى انتهاك صارخ وتصرف همجى، بينما عبرت ليبيا عن وقوفها إلى جانب القضية العادلة للشعب الفلسطينى وإدانتها للهجوم على الأقصى.
كما طالبت تونس المجتمع الدولى بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطينى، وعبرت السعودية عن رفضها خطط إسرائيل لإخلاء المنازل الفلسطينية وفرض السيادة عليها.
كما طالبت الإمارات إسرائيل بخفض التصعيد فى الأقصى، وطالبت البحرين حكومة الاحتلال بوقف الاستفزازات المرفوضة ضد أبناء القدس.
وقالت الولايات المتحدة الأمريكية "نأمل أن يتم إنهاء هذا الصراع عاجلا وليس آجلا لكن إسرائيل لها الحق فى الدفاع عن نفسها".
فيما طالبت روسيا إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية فى فلسطين، بينما طالب الاتحاد الأوروبى بوقف فورى للعنف فى إسرائيل والأراضى الفلسطينية.
وقالت فرنسا "يجب أن تتوقف دوامة العنف فى الشرق الأوسط ونطالب بوقف إطلاق النار والحوار".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف.. ردود الفعل الدولية تجاه عدوان الاحتلال على غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.