ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 122 شهيدا و900 جريح

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، نقلا عن مصادر طبية فلسطينية اليوم الجمعة، أن من بين الشهداء 31 طفلاً، و 20 سيدة، و 900 إصابة بجروح مختلفة، والعشرات منهم بحالة خطرة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، فى وقت سابق، اليوم الجمعة، بارتفاع ضحايا المواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلى، فى الضفة الغربية، إلى 7 قتلى بين الفلسطينيين.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، هجوما جديدا على المُصلين القادمين للمسجد الأقصى قرب باب المجلس.

وقال شهود عيان إن "جنود الاحتلال حاولوا الاعتداء على المصلين المتوجهين للمسجد الأقصى فرد عليه الشبان الفلسطينيين واندلعت مواجهات فى المكان".