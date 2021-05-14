بوتين: روسيا سترد بالشكل المناسب على التهديدات بالقرب من حدودها

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن القومى الروسى، اليوم الجمعة: "إن التهديدات بالقرب من حدودنا مسألة يجب أن تكون دائما فى مجال اهتمامنا، وسيتعين علينا الرد عليها فى الوقت المناسب وبالشكل المناسب، مع الأخذ فى الاعتبار التهديدات الناشئة".

وكان الرئيس الروسى قد طلب خلال الاجتماع إطلاعه على الوضع فى أوكرانيا والتهديدات المحتملة على الحدود الروسية الأوكرانية.