شاهد : هتافات للاردنيين من داخل باحات الاقصى

دوت الخليج :- انطلقت من باحات الاقصى هتافات تحيي الاردن والشعب الاردني على مواقفه الخالصة مع القدس والاقصى . وكانت المواقف التضامنية مع القضية الفلسطينية والقدس التحمت بين الشعب والقيادة في الاردن نصرة للأقصى امام العدوان الصهيوني .

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