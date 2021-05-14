بايدن: سنواصل العمل للوصول لتهدئة دائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أضاف بايدن، أن الصراع سيتسبب فى أضرار نفسية لأطفال فلسطين وإسرائيل. وأوضح بايدن، أن الوضع فى القدس هذا العام يلقى بظلاله على المسلمين فى كل مكان. وأكد الرئيس الأمريكى "سأواصل العمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين والشركاء فى المنطقة للوصول لتهدئة دائمة".

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