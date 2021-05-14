بكين تنتقد واشنطن بسبب عرقلة اجتماعات مجلس الأمن بشأن فلسطين

جدة - نرمين السيد - انتقدت الصين، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بسبب "دفعها مجلس الأمن لتأجيل اجتماع بشأن القضية الفلسطينية-الإسرائيلية"، بعد أن كان من المقرر عقده اليوم، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج فى مؤتمر صحفى، إنه فى يوم الاثنين، أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها لاعتماد بيان رئاسى لمجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية-الإسرائيلية، ومنعت أيضا إصدار بيان من مجلس الأمن يوم الأربعاء للإعراب عن القلق إزاء الوضع فى فلسطين.

وأضافت هوا "مثل المجتمع الدولى، فإن الصين قلقة بشدة إزاء تصعيد الوضع الحالى بين إسرائيل وفلسطين".

وتابعت قائلة، إنه بما أن الصين تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن فى مايو، فإنها تتوسط وتدعم بفاعلية عقد المشاورتين الطارئتين لمجلس الأمن لمناقشة النزاع الإسرائيلى-الفلسطينى.

ولفتت هوا إلى أن الولايات المتحدة اتخذت موقفا معارضا للمجتمع الدولى، وطلبت منها تفسير ما تفعله.

وأشارت إلى أن "الصين ستواصل دفع مجلس الأمن لأداء واجباته بشأن الحفاظ على السلام والأمن العالميين، والتحرك بشأن الصراع الإسرائيلى-الفلسطينى فى أقرب وقت، وتأكيد التزامها ودعمها القوى لحل الدولتين، ودعم استعادة السلام والاستقرار فى المنطقة فى أقرب وقت".